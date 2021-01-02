Источник: все моторы Ф-1 достигли 1000 л.с., «Феррари» потеряла в 2020-м 60 л.с.

Японский портал f1-motorsports-gp на основе данных, недавно опубликованных «Хондой», опубликовал оценку мощности двигателей Формулы-1 с 2018 по 2021 год.

Согласно подсчётам, наибольший регресс произошёл у «Феррари» в 2020 году. Тогда они потеряли 60 лошадиных сил — сразу после заключения тайного соглашения с ФИА, у которой были серьёзные вопросы к работе силовой установки «Скудерии». После этого двигатель «Феррари» упал в рейтинге мощности с первого места на четвёртое. Однако к сезону-2021 разница в мощности силовых установок стала существенно меньше, и все четыре производителя достигли отметки в 1000 лошадиных сил.

Производитель 2018 2019 2020 2021 Мощность ДВС «Мерседес» 980 995 1005 1015 854 «Хонда» 943 984 994 1014 853 «Рено» 915 945 985 1000 839 «Феррари» 980 1030 970 1000 839