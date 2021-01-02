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Источник: все моторы Ф-1 достигли 1000 л.с., «Феррари» потеряла в 2020-м 60 л.с.

Источник: все моторы Ф-1 достигли 1000 л.с., «Феррари» потеряла в 2020-м 60 л.с.
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Японский портал f1-motorsports-gp на основе данных, недавно опубликованных «Хондой», опубликовал оценку мощности двигателей Формулы-1 с 2018 по 2021 год.

Согласно подсчётам, наибольший регресс произошёл у «Феррари» в 2020 году. Тогда они потеряли 60 лошадиных сил — сразу после заключения тайного соглашения с ФИА, у которой были серьёзные вопросы к работе силовой установки «Скудерии». После этого двигатель «Феррари» упал в рейтинге мощности с первого места на четвёртое. Однако к сезону-2021 разница в мощности силовых установок стала существенно меньше, и все четыре производителя достигли отметки в 1000 лошадиных сил.

Производитель2018201920202021Мощность ДВС
«Мерседес»98099510051015854
«Хонда»9439849941014853
«Рено»9159459851000839
«Феррари»98010309701000839
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