Источник: все моторы Ф-1 достигли 1000 л.с., «Феррари» потеряла в 2020-м 60 л.с.
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Японский портал f1-motorsports-gp на основе данных, недавно опубликованных «Хондой», опубликовал оценку мощности двигателей Формулы-1 с 2018 по 2021 год.
Согласно подсчётам, наибольший регресс произошёл у «Феррари» в 2020 году. Тогда они потеряли 60 лошадиных сил — сразу после заключения тайного соглашения с ФИА, у которой были серьёзные вопросы к работе силовой установки «Скудерии». После этого двигатель «Феррари» упал в рейтинге мощности с первого места на четвёртое. Однако к сезону-2021 разница в мощности силовых установок стала существенно меньше, и все четыре производителя достигли отметки в 1000 лошадиных сил.
|Производитель
|2018
|2019
|2020
|2021
|Мощность ДВС
|«Мерседес»
|980
|995
|1005
|1015
|854
|«Хонда»
|943
|984
|994
|1014
|853
|«Рено»
|915
|945
|985
|1000
|839
|«Феррари»
|980
|1030
|970
|1000
|839
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