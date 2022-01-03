Гадасин объяснил, почему на «Дакаре» обе машины его команды сломались в первый же день

Гонщик и руководитель команды G-Force Motorsport Борис Гадасин рассказал о проблемах своего гоночного коллектива в первые дни ралли-марафона «Дакар»-2022. Гадасин и второй пилот команды Андрей Новиков, выступающие в зачёте прототипных мотовездеходов, не смогли финишировать на прологе гонки и затем пропустили первый этап ралли-марафона, из-за чего получат серьёзные штрафы. При этом Гадасину придётся пропустить и второй этап.



«Первые дни гонки получились печальными. В Питере на стенде настроили слишком агрессивную программу управления мотором, в итоге на обоих двигателях продуло головки в районе выхлопа.



Но мы не унываем! Мотор на машине Андрея Новикова починили сегодня, и завтра он стартует в бой. Мой мотор делаем завтра», — написал Гадасин в своём «инстаграме».