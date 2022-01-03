Риккардо: в этом году я терял веру в себя, но в Монце я доказал, что принадлежу элите

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о том, что перед победой в Гран-при Италии в этом году потерял уверенность в себе, но после первого места сумел доказать себе, что он всё ещё готов сражаться на самом высоком уровне.
После финиша австралиец сказал в радио своей команде: «В глубине души я знал, что это произойдет. И для всех, кто думал, что я ушёл, я никогда не уходил. Я просто отошёл на некоторое время в сторону».
«Я понимаю, что это послание должно было быть адресовано, наверное, тем, кто думал, что я списал себя со счетов. Но всё же, прежде всего, это послание было адресовано мне, потому что были моменты, когда я немного терял веру в себя.
Я знал, что это не так, но всё же, когда дела идут не очень хорошо, ты начинаешь задаваться многими вопросами… Так что «я никогда не уходил» — это ещё и для того, чтобы я понял: я всё ещё могу это сделать, я всё ещё принадлежу элите. А все, кто забыл, пусть больше не забывают», — приводит слова Риккардо Autosport.
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