Дэвидсон: если бы Алонсо выступал с мотором «Хонды», то сценарий в 2021-м был бы другим

Бывший гонщик Формулы-1 Энтони Дэвидсон поразмышлял на тему того, какие эмоции сейчас испытывает Фернандо Алонсо («Альпин»), который выступал с двигателем «Хонды» с 2015 по 2017 год, когда был пилотом «Макларена».
Напомним, чемпион Формулы-1 этого сезона Макс Ферстаппен ездил как раз с двигателем «Хонды».
«Из своего прошлого опыта работы с «Хондой» я знаю, что иногда для того, чтобы увидеть прогресс, может потребоваться некоторое время, но в конце концов они всегда добиваются своего. Вы просто должны позволить им найти свой собственный путь.
Интересно, думает ли Фернандо сейчас: «А что, если бы тогда я был немного терпеливее и дал им чуть больше времени?». Конечно, никто не может заглянуть в будущее, но мне интересно, как он смотрит на «Хонду» теперь, когда у них такая силовая установка. Думает ли он что-то вроде: «Что, если бы «Макларен» продолжал работать с «Хондой», а я бы продолжал ездить там»? Если бы у них на машине всё ещё была эта силовая установка, а Фернандо все ещё был бы в этой команде, то, вероятно, сейчас у нас был бы совсем другой сценарий сезона», — приводит слова Дэвидсона Motorsport.
- 3 января 2022
-
11:59
-
11:01
-
10:46
-
10:18
-
10:12
-
10:01
-
01:22
-
01:14
-
00:45
-
00:04
- 2 января 2022
-
23:00
-
21:07
-
21:03
-
20:38
-
20:16
-
19:50
-
19:48
-
19:45
-
18:50
-
18:06
-
16:59
-
15:54
-
15:06
-
14:55
-
14:31
-
13:07
-
12:25
-
12:18
-
12:08
-
12:03
-
11:55
-
11:04
-
10:11
- 1 января 2022
-
22:04
-
20:49