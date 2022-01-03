Дэвидсон: если бы Алонсо выступал с мотором «Хонды», то сценарий в 2021-м был бы другим

Бывший гонщик Формулы-1 Энтони Дэвидсон поразмышлял на тему того, какие эмоции сейчас испытывает Фернандо Алонсо («Альпин»), который выступал с двигателем «Хонды» с 2015 по 2017 год, когда был пилотом «Макларена».

Напомним, чемпион Формулы-1 этого сезона Макс Ферстаппен ездил как раз с двигателем «Хонды».

«Из своего прошлого опыта работы с «Хондой» я знаю, что иногда для того, чтобы увидеть прогресс, может потребоваться некоторое время, но в конце концов они всегда добиваются своего. Вы просто должны позволить им найти свой собственный путь.

Интересно, думает ли Фернандо сейчас: «А что, если бы тогда я был немного терпеливее и дал им чуть больше времени?». Конечно, никто не может заглянуть в будущее, но мне интересно, как он смотрит на «Хонду» теперь, когда у них такая силовая установка. Думает ли он что-то вроде: «Что, если бы «Макларен» продолжал работать с «Хондой», а я бы продолжал ездить там»? Если бы у них на машине всё ещё была эта силовая установка, а Фернандо все ещё был бы в этой команде, то, вероятно, сейчас у нас был бы совсем другой сценарий сезона», — приводит слова Дэвидсона Motorsport.