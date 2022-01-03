Албон: Ферстаппен заслужил удачу в Абу-Даби, всё вернулось кармой

Воспитанник «Ред Булл» Александер Албон дал комментарий по поводу победы основного пилота команды Макса Ферстаппена в финальном этапе Гран-при в Абу-Даби.

«Я понимаю обе стороны этой истории, но должен сказать, что я немного верю в карму. Чувствую, что многие решения или моменты в этом году шли против Макса. Посмотрите на Сильверстоун, Венгрию, Джидду и даже первый круг в Абу-Даби. Так что да, ему невероятно повезло в последний момент, но в то же время, думаю, он заслужил эту удачу.



Ничего не имею против Льюиса и «Мерседеса», но в каком-то смысле мы получили карму, которую заслужили как команда в то воскресенье. Именно так всё уравновесилось в конце сезона», — приводит слова Албона Racingnews365.