Албон: Ферстаппен заслужил удачу в Абу-Даби, всё вернулось кармой
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Воспитанник «Ред Булл» Александер Албон дал комментарий по поводу победы основного пилота команды Макса Ферстаппена в финальном этапе Гран-при в Абу-Даби.
«Я понимаю обе стороны этой истории, но должен сказать, что я немного верю в карму. Чувствую, что многие решения или моменты в этом году шли против Макса. Посмотрите на Сильверстоун, Венгрию, Джидду и даже первый круг в Абу-Даби. Так что да, ему невероятно повезло в последний момент, но в то же время, думаю, он заслужил эту удачу.
Ничего не имею против Льюиса и «Мерседеса», но в каком-то смысле мы получили карму, которую заслужили как команда в то воскресенье. Именно так всё уравновесилось в конце сезона», — приводит слова Албона Racingnews365.
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