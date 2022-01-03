Лёб выиграл второй этап «Дакара» в легковом зачёте и сократил отставание от Аль-Аттии

Сегодня, 3 января, проходит второй этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его в зачёте автомобилей выиграл девятикратный чемпион мира по ралли, 47-летний Себастьен Лёб. Вторым с отставанием в 3 минуты стал победитель вчерашнего заезда Нассер Аль-Аттия. Тройку лучших замкнул Карлос Сайнс.

«Дакар-2022». Автомобили. Второй СУ:



1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 2:45.48

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +03.28

3. Карлос Сайнс (Audi) +05.52

4. Стефан Петерханцель (Audi) +07.56

5. Нани Рома (Prodrive) +08.02

6. Язид Аль Раджи (Toyota) +08.41

7. Хэнк Латеган (Toyota) +09.44

8. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +11.17

9. Маттиас Экстрём (Audi) +13.30

10. Бернард тен Бринке (Toyota) +15.36

23. Ясир Сеайдан +29.54

«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 6:59.21

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +09.16

3. Лусио Альварес (Toyota) +40.53

4. Жиниель де Вильерс (Toyota) +41.22

5. Владимир Васильев (BMW) +43.39

6. Мартин Прокоп (Ford) +44.53

7. Себастьян Халперн (MINI) +47.17

8. Язид Аль Раджи (Toyota) +48.53

12. Ясир Сеайдан +01:17.59