Андрей Каргинов стал победителем второго этапа «Дакара» в зачёте грузовиков

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов выиграл второй этап «Дакара» в зачёте грузовиков. Второе место у Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»), третьим на финиш пришёл ещё один россиянин Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»).

«Дакар-2022». Грузовики. Второй СУ:

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 3:52.07

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +0.38

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +02.14

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +04.25

5. Алеш Лопрайс («Прага») +06.51

6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +08.59

7. Мартин Мацик («Ивеко») +15.26

8. Игнасио Касале («Татра Баггира») +15.58

«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 7.59.07

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +02.07

3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +18.34

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +22.43

5. Алеш Лопрайс («Прага») +31.11

6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +45.37

7. Игнасио Касале («Татра Баггира») +47.48