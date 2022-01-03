Андрей Каргинов стал победителем второго этапа «Дакара» в зачёте грузовиков

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов выиграл второй этап «Дакара» в зачёте грузовиков. Второе место у Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»), третьим на финиш пришёл ещё один россиянин Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»).
«Дакар-2022». Грузовики. Второй СУ:
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 3:52.07
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +0.38
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +02.14
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +04.25
5. Алеш Лопрайс («Прага») +06.51
6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +08.59
7. Мартин Мацик («Ивеко») +15.26
8. Игнасио Касале («Татра Баггира») +15.58
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 7.59.07
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +02.07
3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +18.34
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +22.43
5. Алеш Лопрайс («Прага») +31.11
6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +45.37
7. Игнасио Касале («Татра Баггира») +47.48
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