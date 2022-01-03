Сергей Карякин стал седьмым на втором СУ «Дакара» и отыграл 17 позиций в общем зачёте

Сегодня, 3 января, проходит второй этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте серийных мотовездеходов лучший результат показал американский гонщик Остин Джонс. Вторым по итогам этапа стал бразилец Родриго Луппи де Оливейра, третий результат на финише показал Михал Гочал из Польши. Российский гонщик Сергей Карякин по итогам заезда уступил лидеру 14 минут и показал седьмой результат.



Лидерство в общем зачёте захватил победитель этапа Остин Джонс, опережающий на 2 минуты 28 секунд Родриго Луппи де Оливейру.



Сергей Карякин в общем зачёте располагается на 17-й позиции, уступая лидеру более двух часов.



«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Второй СУ



1. Остин Джонс (CAN-AM) — 4:11.55

2. Родриго Луппи де Оливейра (CAN-AM) +0.24

3. Михал Гочал (CAN-AM) +3.26

4. Рокас Бачюшка (CAN-AM) +3.47

5. Жерар Фаррес (CAN-AM) +3.55

7. Сергей Карякин (SNAG Racing Team) +14.38



«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после 2 СУ



1. Остин Джонс (CAN-AM) — 8:51.19

2. Родриго Луппи де Оливейра (CAN-AM) +2.28

3. Михал Гочал (CAN-AM) +6.39

4. Жерар Фаррес (CAN-AM) +7.21

5. Рокас Бачюшка +32.27

17. Сергей Карякин +2:17.40.