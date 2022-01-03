Максимов вышел на четвёртое место в общем зачёте ралли «Дакар» среди квадроциклов

Сегодня, 3 января, проходит второй этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте квадроциклов лучшее время показал аргентинец Мануэль Андухар. Второй результат по итогам спецучастка достался Александру Жиру, третьим финишировал Пабло Копетти.



Александр Максимов, единственный российский спортсмен, соревнующийся в зачёте квадроциклов, показал шестой результат.



«Дакар»-2022. Квадроциклы. Второй СУ



1. Мануэль Андухар («Ямаха») — 4:27.51

2. Александр Жиру («Ямаха») +2.03

3. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +5.04

4. Лайсвидас Канцюс («Ямаха») +11.08

5. Камиль Вишневский («Ямаха») +12.02

6. Александр Максимов («Ямаха») +12.46



«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 2 СУ



1. Лайсвидас Канцюс («Ямаха») — 10:54.36

2. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +3.32

3. Александр Жиру («Ямаха») +16.57

4. Александр Максимов («Ямаха») +25.47

5. Камиль Вишневский («Ямаха») +26.11.