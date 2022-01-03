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Максимов вышел на четвёртое место в общем зачёте ралли «Дакар» среди квадроциклов

Максимов вышел на четвёртое место в общем зачёте ралли «Дакар» среди квадроциклов
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Сегодня, 3 января, проходит второй этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте квадроциклов лучшее время показал аргентинец Мануэль Андухар. Второй результат по итогам спецучастка достался Александру Жиру, третьим финишировал Пабло Копетти.

Александр Максимов, единственный российский спортсмен, соревнующийся в зачёте квадроциклов, показал шестой результат.

«Дакар»-2022. Квадроциклы. Второй СУ

1. Мануэль Андухар («Ямаха») — 4:27.51
2. Александр Жиру («Ямаха») +2.03
3. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +5.04
4. Лайсвидас Канцюс («Ямаха») +11.08
5. Камиль Вишневский («Ямаха») +12.02
6. Александр Максимов («Ямаха») +12.46

«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 2 СУ

1. Лайсвидас Канцюс («Ямаха») — 10:54.36
2. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +3.32
3. Александр Жиру («Ямаха») +16.57
4. Александр Максимов («Ямаха») +25.47
5. Камиль Вишневский («Ямаха») +26.11.

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