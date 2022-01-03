Сотников прокомментировал второй результат на втором этапе «Дакара»
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Гонщик российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал второй результат на втором этапе ралли-марафона «Дакар»-2022. Сотников сохраняет лидерство в генеральной классификации зачёта грузовиков, опережая своего партнёра по команде Эдуарда Николаева на две с небольшим минуты.
«Наш экипаж стартовал и финишировал первым. Рабочий песчаный спецучасток. В первой его половине было больше скоростных участков, а во второй началось полное бездорожье с дюнами первого и второго уровней, заросших травой, ещё и неприятный мокрый песок. Средний темп из-за этого получился рваным. Навигационных трудностей сегодня не испытали», — приводит слова Дмитрия Сотникова пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».
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