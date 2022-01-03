Мик Шумахер обратился к отцу в его день рождения

Пилот «Хааса» Мик Шумахер в своём «инстаграме» поздравил отца, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, с днём рождения.
«С днём рождения, папа! Такие дни были важны для моей растущей страсти к автоспорту и до сих пор влияют на неё. Я благодарен за весь тот опыт, что ты мне подарил, и с нетерпением жду новых впечатлений в будущем», — написал Мик Шумахер в своём «инстаграме».
Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения травмы Михаэлем информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. Однако в семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.
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