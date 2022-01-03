Льюис Хэмилтон проигнорировал сообщения нового президента ФИА

Новый президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что попытался пообщаться с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, однако семикратный чемпион мира проигнорировал его сообщения.



«Я отправлял ему сообщения. Не думаю, что он на сто процентов готов ответить прямо сейчас. Мы не виним его за это, понимаю его позицию. Очевидно, что он пилот другого уровня, но есть правила. Как вы, думаю, читали в прессе, я планирую применить штрафные санкции. Но СМИ, конечно, многое раздувают.



У меня нет особого отношения к гонщикам или командам. Правила одни для всех, мы должны их соблюдать и уважать ФИА. Я не буду никого судить, пока не получу точные факты. Моя первая цель — изучить произошедшее в Абу-Даби. Я думаю, что только Льюис Хэмилтон и его команда знают, почему они отсутствовали на гала-вечере. Но в конце концов, мы люди, которые подвержены стрессу и давлению», — приводит слова Сулайема PlanetF1.