Цунода: я был слишком уверен в себе

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, с какими проблемами он столкнулся в ходе сезона.



«Я был слишком уверен в себе. У меня возникло ощущение, что гоняться слишком легко, потому что у меня в Формуле-1 не было аварий или чего-то странного. Казалось, что всё под контролем, поэтому у меня были такие ожидания.



Но когда я попал в аварию в Имоле… На самом деле, после этого я ещё был в порядке, просто думал, что мне не повезло в квалификации. Но затем аварии стали случаться постоянно, у меня начались проблемы с уверенностью, и всё было тяжелее, чем я ожидал.



Я бы сказал, что у меня был неправильный подход к делу. Я вёл себя так же, как в Формуле-2. Там одна практика и сразу же квалификация. И я всегда старался идеально проехать круг, атаковать сразу после выезда с пит-лейн. Но в Формуле-1 это необязательно, потому что тренировки три. Есть большие риски. Сложно было понять, как мне вернуть уверенность, потому что в тот момент она была на нуле. Раньше со мной такого не случалось», — приводит слова Цуноды GPFans.