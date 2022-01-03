Лоран Мекис: наивно считать, что «Феррари» будет легко отыграть отставание от лидеров

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис считает, что итальянской команде будет сложно отыграть отставание от «Ред Булл» и «Мерседеса» в 2022 году, несмотря на то что лидерам чемпионата пришлось тратить множество ресурсов на доработку текущих машин.



«Уверен, что «Ред Булл» и «Мерседесу» пришлось развивать машины в течение сезона. Но это невероятные организации, достаточно просто посмотреть на их результаты. Я ни на секунду не буду недооценивать их способность создать отличные машины на сезон-2022. Да, они потратили чуть больше ресурсов на машины 2021 года, но просто посмотрите на их результаты в последние десять лет. Наивно считать, что нам будет легко отыграть отставание. Я бы не беспокоился за них», — приводит слова Мекиса Autosport.