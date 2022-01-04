Сычёва — о втором этапе «Дакара»: дюны сегодня были абсолютно нескончаемые

Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился второй этап ралли-марафона «Дакар»-2022. Россиянка заняла 34-е место в зачёте серийных мотовездеходов.



«Мы вернулись, и это замечательно: дюны сегодня были абсолютно бесконечные. Не мегасложные, но нескончаемые. Сегодня в дюнах ехали по темноте всего час, поэтому уже вроде как и ничего, прикатались.



Песок был влажный, поэтому дюны кое-что прощали. Они были более раскатистыми, на них можно было держать скорость, а вот в Марокко дюны и песок были другими.



Честно говоря, я рада, что марафонский этап отменили. А то вчера мы очень поздно приехали, надо было бы что-то пересобирать, что-то делать — это было уже почти невозможно, точно что-нибудь забыли бы», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.