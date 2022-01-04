Новый президент ФИА уверен, что Хэмилтон примет участие в следующем сезоне Формулы-1

Новоизбранный президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что он уверен в том, что семикратный победитель Формулы-1 Льюис Хэмилтон примет участие в следующем сезоне.

«Слухи о его уходе из Формулы-1 — это просто слухи, как я считаю. Заявил ли он, что не вернётся? Нет, он такого не говорил. Другие могут писать всё что угодно, но сам Льюис это никак не комментировал. Я верю, что он примет участие в следующем сезоне. Льюис — важная часть спорта и Формулы-1, у него слишком много достижений. Уверен, что в следующем сезоне нас ждёт очень интересная борьба», — приводит слова Сулайема PlanetF1.

Ранее сообщалось, что французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли может продолжить карьеру в «Мерседесе», заменив в немецкой команде Льюиса Хэмилтона.