Новый президент ФИА уверен, что Хэмилтон примет участие в следующем сезоне Формулы-1
Поделиться
Новоизбранный президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что он уверен в том, что семикратный победитель Формулы-1 Льюис Хэмилтон примет участие в следующем сезоне.
«Слухи о его уходе из Формулы-1 — это просто слухи, как я считаю. Заявил ли он, что не вернётся? Нет, он такого не говорил. Другие могут писать всё что угодно, но сам Льюис это никак не комментировал. Я верю, что он примет участие в следующем сезоне. Льюис — важная часть спорта и Формулы-1, у него слишком много достижений. Уверен, что в следующем сезоне нас ждёт очень интересная борьба», — приводит слова Сулайема PlanetF1.
Ранее сообщалось, что французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли может продолжить карьеру в «Мерседесе», заменив в немецкой команде Льюиса Хэмилтона.
Новость по темеИсточник: Гасли может заменить Хэмилтона в «Мерседесе»
Комментарии
- 4 января 2022
-
11:07
-
10:31
-
09:36
-
02:10
-
00:57
- 3 января 2022
-
23:46
-
23:26
-
22:56
-
21:57
-
20:43
-
20:01
-
20:01
-
19:58
-
18:16
-
17:47
-
17:29
-
16:15
-
14:49
-
13:15
-
11:59
-
11:01
-
10:46
-
10:18
-
10:12
-
10:01
-
01:22
-
01:14
-
00:45
-
00:04
- 2 января 2022
-
23:00
-
21:07
-
21:03
-
20:38
-
20:16
-
19:50
Партнерский контент