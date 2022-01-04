В «Альфа Таури» показали концепт болида на следующий сезон
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Команда «Альфа Таури» показала концепт своего болида на следующий сезон Формулы-1.
«Не обращайте на нас внимания. Мы просто очень ждём сезона-2022», — написали в «твиттере» «Альфа Таури».
Публикация доступна в «твиттере» «Альфа Таури».
Напомним, в прошлом сезоне «Альфа Таури» заняла 6-е место в Кубке конструкторов.
Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021
1. «Мерседес» — 613,5 очка
2. «Ред Булл» — 585,5
3. «Феррари» — 323,5
4. «Макларен» — 275
5. «Альпин» — 155
6. «Альфа Таури» — 142
7. «Астон Мартин» — 77
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 13
10. «Хаас» — 0.
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