В «Альфа Таури» показали концепт болида на следующий сезон

Команда «Альфа Таури» показала концепт своего болида на следующий сезон Формулы-1.

«Не обращайте на нас внимания. Мы просто очень ждём сезона-2022», — написали в «твиттере» «Альфа Таури».

Публикация доступна в «твиттере» «Альфа Таури».

Напомним, в прошлом сезоне «Альфа Таури» заняла 6-е место в Кубке конструкторов.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021



1. «Мерседес» — 613,5 очка

2. «Ред Булл» — 585,5

3. «Феррари» — 323,5

4. «Макларен» — 275

5. «Альпин» — 155

6. «Альфа Таури» — 142

7. «Астон Мартин» — 77

8. «Уильямс» — 23

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Хаас» — 0.