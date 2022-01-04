Участник «Дакара» сбил мотоциклиста и покинул место аварии, но получил лишь 5 минут штрафа

Во время первого этапа ралли «Дакар» гонщик Джиниэл де Вильерс (Toyota) сбил мотоциклиста Бертрана Гавара, после чего покинул место аварии, что запрещено правилами: согласно регламенту де Вильерс был обязан остановиться и удостовериться, что второй участник инцидента не пострадал. Тем не менее, по итогам разбора инцидента стюардами гонки, пилот получил лишь 5 минут штрафа.

«Это был сложный участок трассы, на котором было много песка и камней. Я ехал медленно и увидел мотоциклиста с левой стороны. Я врезался в мотоцикл и сразу же сдал назад. Когда он встал и помахал рукой, это стало сигналом для меня, что он в порядке и я должен ехать дальше. Я не стал останавливаться снова из-за того, что там было слишком много песка, и я боялся застрять», — сказал де Вильерс.