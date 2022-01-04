Джиниэл де Вильерс извинился перед мотоциклистом, которого он сбил на «Дакаре»

Гонщик Джиниэл де Вильерс (Toyota) принёс свои извинения перед мотоциклистом Бертраном Гаваром, которого он сбил во время первого этапа ралли «Дакар».

«Во время первого этапа ралли «Дакар» мы попали в инцидент с мотоциклистом под номером 106. Во время подъёма по очень сложному каменисто-песчаному участку трассы наш автомобиль отбросило влево камнем, в результате чего мы ударились о заднюю часть мотоцикла гонщика Бертрана Гавара, отчего он упал на землю.

Справа от него было достаточно места для безопасного проезда, но неожиданно нашу машину отбросило влево камнем. Мы немедленно остановились и дали задний ход. Он встал и показал нам, чтобы мы проехали, махнув нам рукой, что мы благополучно и сделали. Мы должны были остановиться, чтобы проверить, всё ли с ним в порядке, но поскольку он помахал нам рукой, мы поняли, что с ним всё хорошо. Я хочу извиниться за то, что не остановился, а также за этот досадный инцидент. Гонщик 106 продолжил гонку на этапе и всё ещё участвует в заездах. Я желаю ему успешной и безопасной езды», — написал де Вильерс в своём «инстаграме».