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Джиниэл де Вильерс извинился перед мотоциклистом, которого он сбил на «Дакаре»

Джиниэл де Вильерс извинился перед мотоциклистом, которого он сбил на «Дакаре»
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Гонщик Джиниэл де Вильерс (Toyota) принёс свои извинения перед мотоциклистом Бертраном Гаваром, которого он сбил во время первого этапа ралли «Дакар».

«Во время первого этапа ралли «Дакар» мы попали в инцидент с мотоциклистом под номером 106. Во время подъёма по очень сложному каменисто-песчаному участку трассы наш автомобиль отбросило влево камнем, в результате чего мы ударились о заднюю часть мотоцикла гонщика Бертрана Гавара, отчего он упал на землю.

Справа от него было достаточно места для безопасного проезда, но неожиданно нашу машину отбросило влево камнем. Мы немедленно остановились и дали задний ход. Он встал и показал нам, чтобы мы проехали, махнув нам рукой, что мы благополучно и сделали. Мы должны были остановиться, чтобы проверить, всё ли с ним в порядке, но поскольку он помахал нам рукой, мы поняли, что с ним всё хорошо. Я хочу извиниться за то, что не остановился, а также за этот досадный инцидент. Гонщик 106 продолжил гонку на этапе и всё ещё участвует в заездах. Я желаю ему успешной и безопасной езды», — написал де Вильерс в своём «инстаграме».

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