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Хоаким Родригес выиграл третий этап «Дакара» в зачёте мотоциклов

Хоаким Родригес выиграл третий этап «Дакара» в зачёте мотоциклов
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Сегодня, 4 января, проходит третий этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте мотоциклов его выиграл Хоаким Родригес (HERO). Второе место занял Тоби Прайс (KTM), тройку сильнейших замкнул Мэйсон Кляйн (КТМ).

«Дакар-2022». Мотоциклы. Третий СУ:

1. Хоаким Родригес (HERO) — 2:34.31
2. Тоби Прайс (KTM) + 01.03
3. Мэйсон Кляйн (КТМ) + 01.14
4. Скайлер Хауз (Husqvarna) + 01.26
5. Дэниел Сандерс (KTM) + 02.55
10. Маттиас Валькнер (KTM) +04.52
23. Хоан Барреда Борт (Honda) +10.32
25. Пабло Кинтанилья (Honda) +11.50

«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт:

1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 11:13.40
2. Адриен ван Беверен (Yamaha) +0.04
3. Маттиас Валькнер (KTM) +01.30
4. Скайлер Хауз (Husqvarna) +03.55
5. Дэниел Сандерс (KTM) +08.54
6. Лоренцо Сантолино (Sherco Factory) +11.47
7. Пабло Кинтанилья (Honda) +16.51
8. Кевин Бенавидес (КТМ) +17.45
12. Хоан Барреда Борт (Honda) +23.27

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