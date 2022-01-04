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Лидер «Дакара» в зачёте квадроциклов литовец Канцюс сошёл, Максимов — третий

Лидер «Дакара» в зачёте квадроциклов литовец Канцюс сошёл, Максимов — третий
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Сегодня, 4 января, проходит третий этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте квадроциклов лучшее время показал американец Пабло Копетти. Лидировавший на протяжении гонки литовец Лайсвидас Канцюс сошёл с гонки. Россиянин Александр Максимов пришёл на финиш пятым.

«Дакар»-2022. Квадроциклы. Третий СУ

1. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») — 3:12.48
2. Александр Жиру («Ямаха») +02.04
3. Мануэль Андухар («Ямаха») +04.14
4. Марсело Медейрос («Ямаха») +05.03
5. Александр Максимов («Ямаха») +06.57

«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 3 СУ

1. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») — 14:10.56
2. Александр Жиру («Ямаха») +15.29
3. Александр Максимов («Ямаха») +29.12
4. Мануэль Андухар («Ямаха») +31.33
5. Камиль Вишневский («Ямаха») +31.35

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