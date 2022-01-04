Лидер «Дакара» в зачёте квадроциклов литовец Канцюс сошёл, Максимов — третий

Сегодня, 4 января, проходит третий этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте квадроциклов лучшее время показал американец Пабло Копетти. Лидировавший на протяжении гонки литовец Лайсвидас Канцюс сошёл с гонки. Россиянин Александр Максимов пришёл на финиш пятым.

«Дакар»-2022. Квадроциклы. Третий СУ



1. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») — 3:12.48

2. Александр Жиру («Ямаха») +02.04

3. Мануэль Андухар («Ямаха») +04.14

4. Марсело Медейрос («Ямаха») +05.03

5. Александр Максимов («Ямаха») +06.57



«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 3 СУ



1. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») — 14:10.56

2. Александр Жиру («Ямаха») +15.29

3. Александр Максимов («Ямаха») +29.12

4. Мануэль Андухар («Ямаха») +31.33

5. Камиль Вишневский («Ямаха») +31.35