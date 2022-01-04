От «Мерседеса» ушли два спонсора перед стартом нового сезона Формулы-1

Новый сезон «Королевских гонок» «Мереседес» начнёт без двух давних спонсоров, Bose и EPSON, с которыми сотрудничал на протяжении нескольких лет. Об этом сообщается на странице Decalspotters в «Твиттере».
Компания Bose специализируется на аудиооборудовании. Именно она поставляла наушники для персонала немецкой команды.
Epson является одним из крупнейший производителей принтеров в мире.
Отметим, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф несколько раз оказывался в центре внимания со своими наушниками Bose. А на Гран-при Саудовской Аравии он даже их разбил, что впоследствии стало темой для многих шуток.
По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Мерседес» занял первое место в Кубке конструкторов. В активе немецкой команды было 613,5 очка. У команды «Ред Булл», занявшей второе место, было 585,5 очка.
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