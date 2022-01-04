Сычёва рассказала, как чуть не перевернулась на третьем этапе «Дакара»

Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился третий этап ралли-марафона «Дакар»-2022 в зачёте серийных мотовездеходов.
«Сегодняшний день был не очень длинным, и мы закончили его посветлу, что очень радует. Это облегчает задачу. Он был похож на вчерашний, но сегодня быстрых дорог было гораздо больше, было время поотдыхать между дюнами — сел, надавил на газ и едешь себе. Единственное — превышать скорость нельзя, надо следить за этим. И камни. Чуть не перевернулись, встали на нос после острого резкого сброса, но удачно: постояли на носу немножко — и обратно.
Я подумала и поняла, что нужно ловить момент, потому что это у меня первый «Дакар». А всё первое — это очень круто, и ощущения абсолютно другие, когда это первый раз. Вчера я пожелала Сергею Карякину победы, а он мне рассказывал, что у него девятый или десятый «Дакар», и я так понимаю, что когда едешь куда-то девятый или десятый раз, это совсем по-другому. Тебе всё понятно, как устроено, а у нас с моим штурманом Сашей это первый раз, и все ощущения на подъёме. Всё неожиданно, всё новое, чего-то ждёшь постоянно. Второй раз не будет этого первого «Дакара». Поэтому стараюсь получать удовольствие — даже от холода», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.
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