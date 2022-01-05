Швейцарец на «Ниве» рассказал, как обогнал «Ауди» Сайнса на «Дакаре»

Швейцарский гонщик Марио Якобер, выступающий на ралли-марафоне «Дакар»-2022 за рулём «Нивы» 1984 года, рассказал, как для его экипажа сложился третий этап гонки.



«Сегодня мы проехали третий этап ралли „Дакар Классик“ на „Ладе Нива“. Этап прошёл для нас успешно, мы добрались до финиша. Поверхность пустыни была очень ровной, местами была вода от недавних дождей.



Как вы знаете, вчерашний этап был отменен, поэтому сегодня мы действительно наслаждались дюнами и песками, третьего этапа. Мы проехали примерно 600 километров, а на лиазоне до старта мы обогнали Карлоса Сайнса на „Ауди“! В „инстаграме“ команды Niva Red Legend есть видео, можете посмотреть», — приводит слова Якобера телеграм-канал Cross-Country Rally.