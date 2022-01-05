Жильцов раскритиковал слабый штраф де Вильерса, припомнив дисквалификацию Каргинова

Российский штурман Константин Жильцов поделился мыслями о наказании, которое получил пилот «Тойоты» Нассер Аль-Аттия из-за отключённого от источника питания регистратора данных (€ 5 тысяч), а также высказался о наказании гонщика Джиниэла де Вильерса («Тойота»), который он получил за то, что сбил мотоциклиста Бертрана Гавара, а после покинул место аварии. Пилот, напомним, получил лишь 5 минут штрафа.
«По новому регламенту договорились между собой, что на эти машины не будут вешать никаких рестриктеров. Вместо этого установят, как в ралли, пуск-контроль. Это специальный приборчик, который у Нассера не был подключен. Он контролирует давление турбины, чтобы ФИА могла ограничить турбонаддув. Я, конечно, очень люблю и уважаю Жана Марка и считаю, что он самый лучший менеджер на этом земном шаре, но рассказать такой бред, что они отключают это для того, чтобы не попортить батарею в автомобиле – ну это смешно.
Если бы мы отключили этот приборчик, то уверяю, что мы бы поехали домой 100%. Как в истории с Джиниэлом де Вильерсом и сбитым мотоциклистом. На Джиниэла вообще не похоже. Он дядька аккуратный. Но тут лишь штраф 5 минут! Я помню, когда мы с Володей Васильевым спрыгнули с дюны, и там лежали мотоцикл и мотоциклист отдельно, а мы проехали по переднему колесу краешком – такой скандал был! Трудно представить. А здесь всего 5 минут. Каргинова сняли только за то, что он проехал рядом со зрителями. Не знаю, очень неприятная история», – рассказал Жильцов в интервью для телеграм-канала Cross-Country Rally.
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