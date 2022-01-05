«Мерседес» показал второй тизер нового болида. Фото

Немецкая команды Формулы-1 «Мерседес» в официальном «твиттере» опубликовала второй тизер нового болида.
«Первого тизера болида 2022 года вам оказалось недостаточно. Как насчёт ещё одного?» — подписали фотографию в «твиттере» команды «Мерседес».
Вероятно, изображение не имеет ничего общего с реальным будущим болидом команды, просто повторяет формы шоу-кара Формулы-1.
Ранее стало известно, что в «Мерседесе» приняли решение вернуть традиционную серебряную ливрею. Последние два сезона команда выступала с чёрным цветом. То, что уже некоторое время ходило по паддоку в виде слухов, было решено боссами в финале сезона. Чёрная ливрея была знаком поддержки движения Black Lives Matter. Такой дизайн особенно сильно заинтересовал Льюиса Хэмилтона, который часто выступает за равные права.
- 5 января 2022
-
10:03
-
01:07
-
00:25
- 4 января 2022
-
23:45
-
23:36
-
22:38
-
21:06
-
20:59
-
19:54
-
19:49
-
19:37
-
18:47
-
17:33
-
15:46
-
15:27
-
15:14
-
14:32
-
12:40
-
12:06
-
11:36
-
11:26
-
11:07
-
10:31
-
09:36
-
02:10
-
00:57
- 3 января 2022
-
23:46
-
23:26
-
22:56
-
21:57
-
20:43
-
20:01
-
20:01
-
19:58
-
18:16