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«Мерседес» показал второй тизер нового болида. Фото

«Мерседес» показал второй тизер нового болида. Фото
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Немецкая команды Формулы-1 «Мерседес» в официальном «твиттере» опубликовала второй тизер нового болида.

«Первого тизера болида 2022 года вам оказалось недостаточно. Как насчёт ещё одного?» — подписали фотографию в «твиттере» команды «Мерседес».

Вероятно, изображение не имеет ничего общего с реальным будущим болидом команды, просто повторяет формы шоу-кара Формулы-1.

Ранее стало известно, что в «Мерседесе» приняли решение вернуть традиционную серебряную ливрею. Последние два сезона команда выступала с чёрным цветом. То, что уже некоторое время ходило по паддоку в виде слухов, было решено боссами в финале сезона. Чёрная ливрея была знаком поддержки движения Black Lives Matter. Такой дизайн особенно сильно заинтересовал Льюиса Хэмилтона, который часто выступает за равные права.

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