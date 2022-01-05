Сотников рассказал, как себя ведёт новый «КАМАЗ» на дебютном «Дакаре»

Пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер» опубликовала очередной видеоролик в рамках своего проекта «Путевые заметки», в котором гоночный коллектив рассказывает о ходе ралли-марафона «Дакар». Новый ролик был посвящён третьему этапу «Дакара».



В частности, в этом выпуске гонщик команды Дмитрий Сотников рассказал о работе с новым грузовиком «КАМАЗа».



«В целом каждый день всё лучше и лучше, понимание машины приходит. Конечно, в каких-то моментах мы аккуратничаем, вся гонка впереди, надо сберечь машину и сохранить темп. Сегодня всё было хорошо, старались не рисковать. Проехали по камням, но колёса остались целыми.



Многие спрашивают, на сколько процентов мы едем. Я пока не знаю ответ, но на сто процентов можно выйти только здесь, на «Дакаре». Немного сдерживаемся, но запас у нас есть», — сказал Сотников.