Нассер Аль-Аттия выиграл четвёртый этап «Дакара», Васильев — 6-й в общем зачёте

Сегодня, 5 января, проходит четвёртый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Лучшее время по итогам спецучастка показал гонщик «Тойоты» Язид Аль-Раджи. Второй результат по итогам заезда достался лидеру общего зачёта Нассеру Аль-Аттие, третьим стал Себастьен Лёб.
В ходе спецучастка с проблемами столкнулись Нани Рома и Стефан Петерансель. Рома остановился на 80-м километре спецучастка из-за механических проблем, а Петерансель – на 98-м километре из-за технической неисправности.
Россиянин Владимир Васильев по итогам спецучастка проиграл 14 минут победителю.
«Дакар-2022». Автомобили. Четвёртый СУ:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 3:54.40
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +0.25
3. Карлос Сайнс (Audi) +0.52
4. Ясир Сеайдан (Mini) +1.34
5. Язид Аль-Раджи (Toyota) +1.46
6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +3.55
11. Владимир Васильев (VRT Team) +14.33.
«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 13:26.02
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +38.05
3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +49.15
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +49.17
5. Лусио Альварес (Toyota) +53.58
6. Владимир Васильев (BMW) +1:03.52
7. Якуб Пшигонски (Mini) +1.11.57
16. Карлос Сайнс (Audi) +2:20.13
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