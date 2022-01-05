Нассер Аль-Аттия выиграл четвёртый этап «Дакара», Васильев — 6-й в общем зачёте

Сегодня, 5 января, проходит четвёртый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Лучшее время по итогам спецучастка показал гонщик «Тойоты» Язид Аль-Раджи. Второй результат по итогам заезда достался лидеру общего зачёта Нассеру Аль-Аттие, третьим стал Себастьен Лёб.



В ходе спецучастка с проблемами столкнулись Нани Рома и Стефан Петерансель. Рома остановился на 80-м километре спецучастка из-за механических проблем, а Петерансель – на 98-м километре из-за технической неисправности.



Россиянин Владимир Васильев по итогам спецучастка проиграл 14 минут победителю.



«Дакар-2022». Автомобили. Четвёртый СУ:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 3:54.40

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +0.25

3. Карлос Сайнс (Audi) +0.52

4. Ясир Сеайдан (Mini) +1.34

5. Язид Аль-Раджи (Toyota) +1.46

6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +3.55

11. Владимир Васильев (VRT Team) +14.33.



«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 13:26.02

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +38.05

3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +49.15

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +49.17

5. Лусио Альварес (Toyota) +53.58

6. Владимир Васильев (BMW) +1:03.52

7. Якуб Пшигонски (Mini) +1.11.57

16. Карлос Сайнс (Audi) +2:20.13