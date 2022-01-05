Машина литовского экипажа несколько раз перевернулась на 4-м этапе «Дакара». Видео аварии
Поделиться
Литовский гонщик Бенедиктас Ванагас попал в аварию на четвёртом спецучастке ралли-марафона «Дакар»-2022. Машина литовца подлетела на трамплине, после чего совершила несколько кульбитов в воздухе, попутно теряя детали от ударов о землю. Автомобиль приземлился на колёса, пилот и штурман не пострадали, однако продолжить прохождение спецучастка экипажу не удастся. Пока неизвестно, смогут ли участники починить автомобиль и вернутся в классификацию со штрафом в пятый день соревнований.
Права на видео принадлежат Amaury Sport Organisation (A.S.O.). Посмотреть видео можно в «инстаграме» ралли-марафона «Дакар».
Литовец после трёх дней ралли-марафона занимал 15-ю позицию в категории внедорожников. Все три первых этапа завершил в топ-20.
Комментарии
- 5 января 2022
-
17:07
-
15:40
-
15:04
-
14:10
-
13:57
-
12:49
-
11:40
-
10:03
-
01:07
-
00:25
- 4 января 2022
-
23:45
-
23:36
-
22:38
-
21:06
-
20:59
-
19:54
-
19:49
-
19:37
-
18:47
-
17:33
-
15:46
-
15:27
-
15:14
-
14:32
-
12:40
-
12:06
-
11:36
-
11:26
-
11:07
-
10:31
-
09:36
-
02:10
-
00:57
- 3 января 2022
-
23:46
-
23:26
Партнерский контент