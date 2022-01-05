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Машина литовского экипажа несколько раз перевернулась на 4-м этапе «Дакара». Видео аварии

Машина литовского экипажа несколько раз перевернулась на 4-м этапе «Дакара». Видео аварии
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Литовский гонщик Бенедиктас Ванагас попал в аварию на четвёртом спецучастке ралли-марафона «Дакар»-2022. Машина литовца подлетела на трамплине, после чего совершила несколько кульбитов в воздухе, попутно теряя детали от ударов о землю. Автомобиль приземлился на колёса, пилот и штурман не пострадали, однако продолжить прохождение спецучастка экипажу не удастся. Пока неизвестно, смогут ли участники починить автомобиль и вернутся в классификацию со штрафом в пятый день соревнований.

Права на видео принадлежат Amaury Sport Organisation (A.S.O.). Посмотреть видео можно в «инстаграме» ралли-марафона «Дакар».

Литовец после трёх дней ралли-марафона занимал 15-ю позицию в категории внедорожников. Все три первых этапа завершил в топ-20.

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