Машина литовского экипажа несколько раз перевернулась на 4-м этапе «Дакара». Видео аварии

Литовский гонщик Бенедиктас Ванагас попал в аварию на четвёртом спецучастке ралли-марафона «Дакар»-2022. Машина литовца подлетела на трамплине, после чего совершила несколько кульбитов в воздухе, попутно теряя детали от ударов о землю. Автомобиль приземлился на колёса, пилот и штурман не пострадали, однако продолжить прохождение спецучастка экипажу не удастся. Пока неизвестно, смогут ли участники починить автомобиль и вернутся в классификацию со штрафом в пятый день соревнований.

Права на видео принадлежат Amaury Sport Organisation (A.S.O.). Посмотреть видео можно в «инстаграме» ралли-марафона «Дакар».

Литовец после трёх дней ралли-марафона занимал 15-ю позицию в категории внедорожников. Все три первых этапа завершил в топ-20.