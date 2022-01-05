Сергей Карякин занял шестое место на 4-м этапе «Дакара» среди серийных мотовездеходов

Сегодня, 5 января, проходит четвёртый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте серийных мотовездеходов стал Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM). Вторым на финиш пришёл Остин Джонс (CAN-AM), третье место у Михала Гочала (CAN-AM). Российский гонщик Сергей Карякин (SNAG Racing Team) вновь пришёл на финиш шестым.

«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Четвёртый СУ:



1. Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM) — 4:44.05

2. Арон Домжала (CAN-AM) +00.10

3. Михал Гочал (CAN-AM) +00.43

4. Марек Гочал (CAN-AM) +06.43

5. Рокас Бачушка +07.47

6. Сергей Карякин (SNAG Racing Team) +08.23



«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после 4 СУ:



1. Остин Джонс (CAN-AM) — 16:38.08

2. Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM) +05.13

3. Михал Гочал (CAN-AM) Жерар Фаррес (CAN-AM) +16.33

4. Жерар Фаррес (CAN-AM) +26.27

5. Рокас Бачушка +43.52

(?). Сергей Карякин +2:28.52.