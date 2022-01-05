Николаев рассказал, как его кабину залило водой, но это не помешало выиграть этап

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал победу на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар»-2022.



«Отличный спецучасток. У нас сегодня день рождения руководителя команды, Владимира Геннадьевич Чагина, получилось ему сделать подарок. Интересный СУ, самый длинный из всей гонки, 460 километров, разнообразный очень: и пески, и камни, и русла рек, и быстрые дороги. Нужно быть бдительным на всей трассе, что у нас и получилось. Я очень доволен навигацией, моим штурманом Женей Яковлевым, Володей Рыбаковым. Так подготовлена машина, мы не делали по техническим причинам остановок, ехали ровно, стабильно.



К сожалению, поломка была у Андрея Каргинова: вышла из строя коробка передач, и он потерял время. Доезжал уже в аварийном режиме, даже, к сожалению, подзастрял в солончаке, но выехал, потерял 1 час и 26 минут. Потеря большая, но, зная Андрея и его хватку, ещё половина гонки не пройдена, всё будет нормально: он будет стараться отыгрывать время.



Ехали долго вместе с Антоном Шибаловым. Мы их накатили, и они нас пропустили, ехали практически в паре весь СУ. Диму Сотникова видели, когда он менял заднее колесо, и в момент замены мы его проехали. В конце этапа пошли водяные броды. Вчера у нас была авария лобового стекла об ветку. У нас новые кабины, они ещё не до конца изучены — сейчас мы стёкла вклеиваем, а раньше вставляли в уплотнитель. Это занимает 4-6 часов при плюсовой температуре, а вчера было холодно и, видимо, стекло не до конца приклеилось — нас залило водой с внутренней стороны. Я практически ничего не видел и ехал очень медленно, и Дима в этот момент нас проехал. Видно, что он пытается отыграть время, ну и нам задал пример», — приводит слова Николаева телеграм-канал Cross-Country Rally.