Литовцы рассказали, почему решили помочь экипажу «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре»

Литовский гонщик Вайтодас Пашкевичус прокомментировал помощь экипажу Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар». Из-за проблем с коробкой передач грузовик Каргинова застрял в засохшем русле реки, однако Пашкевичус на «Татре» вытащил «КАМАЗ».
«Где-то за 30 километров до финиша мы достигли русла реки и увидели упавший туда «КАМАЗ». Пилот махал нам руками и просил помощи. Мы помогли, потому что ты никогда не знаешь, когда тебе самому понадобится помощь. Это «Дакар». Мы помогли им, а потом, когда оставили их на берегу, то едва не упали сами! Но, возможно, тогда бы уже нас достал бы «КАМАЗ». Это был самый длинный день на «Дакаре», но я не могу сказать, что он самый сложный», — приводит слова Пашкевичуса Delfi.
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