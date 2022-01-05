Штурман Лебедева объяснил, почему они потеряли более трёх часов и место в топ-3 «Дакара»

Кирилл Шубин, штурман Павла Лебедева, дал комментарий по поводу провального выступления на четвёртом этапе «Дакара». Напомним, российский экипаж занял 33-е место, отстав от лидера более чем на три часа, вследствие чего потерял место в топ-3 общего зачёта.
«Нас преследовали технические проблемы с самого начала. Сначала был прокол колеса, но это наш вопрос, а потом на самой высокой дюне прямо на самой вершине у нас отстегнулся задний привод и мы зарылись по самые двери. Четыре часа копания, копали-отдыхали-копали, и нам удалось переместить часть дюны в другое место. Рядом честно стояли официальные журналисты с видеокамерой, они это снимали, помощи, естественно, не оказывали, всё подробно снимали. Три с половиной часа псу под хвост, отвалили за десятку в классе. Теперь мы уже не стабильно четвёртые, а какие-нибудь 14-е, но продолжаем сражаться и лелеять надежду», — приводит слова Шубина телеграм-канал Cross-Country Rally.
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