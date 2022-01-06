Сычёва рассказала, как закончила этап «Дакара», хотя осталась лишь с тремя целыми колёсами

Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился четвёртый этап ралли-марафона «Дакар»-2022 в зачёте серийных мотовездеходов.
«Слава богу, мы приехали. Приехали мы благодаря Маше Опариной, потому что они дали нам запасное колесо: мы сегодня пробили три, и на трёх машина как-то не особо ехала. Мы встали с колесом прямо на дороге, подсвечивали фонариком — вдруг повезёт. Повезло: подъехала Маша, отдала нам колесо, и мы поехали дальше. Это было уже в темноте, так что ехали уже очень тихо. Плюс если бы Маша пробила колесо, то мы бы отдали им своё обратно. Я старалась ехать очень-очень тихо, чувствуя ответственность.
В самом начале этапа мы поехали быстро, но увидели две перевёрнутые машины и сбавили. Перед дозаправкой пробили колесо, а после неё — поехали нормально, немножко пообгоняли. Потом пошли дюны — сегодня они были ничего, забавные, достаточно большие. Потом, после последней дозаправки, мы пытались не отстать от группы машин, но прокололи ещё одно колесо. И затем — третье. То, что мы всё-таки финишировали, замечательно», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.
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