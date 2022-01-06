Apple снимет кино про Формулу-1 с Брэдом Питтом и Льюисом Хэмилтоном

Компания Apple готова вложить средства в производство нового полнометражного фильма о гонках Формулы-1. Голливудский актёр Брэд Питт снимется в одной из главных ролей. Также известно, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон также примет участие в создании фильма.
Согласно сюжету будущей киноленты, Брэд Питт будет играть роль гонщика, вышедшего на пенсию, который будет обучать молодого гонщика добиваться славы на трассе. В основу фильма лёг сценарий Эрена Крюгера. Продюсером заявлен Джерри Брукхаймер (франшиза «Пираты Карибского моря»).
Бюджет картины на данный момент составляет $ 130 млн. Дата премьеры фильма пока не назначена. Последней заметной киноработой на тему классических гонок стал фильм «Ford против Ferrari» с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях.
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