Литовец Ванагас прокомментировал зрелищную аварию с переворотами на этапе «Дакара»

Литовский гонщик Бенедиктас Ванагас прокомментировал аварию с несколькими переворотами на четвёртом этапе ралли «Дакар».
«Всё хорошо, что хорошо кончается. Сегодня нечаянно удалось сняться в ролике «каскадёрном». Но в принципе был очень быстрый СУ, вначале были очень быстрые дороги. Я увидел, что не попал в то место, где мы должны были ехать: там был такой «капкан», скорость у нас была 150 км/ч, мы сбавили до, наверное, 123-х и в тот момент оба стали «пассажирами» в машине. Хорошо, что у нас со штурманом все в порядке, но жаль, что я не смогу больше поехать на этом „Дакаре“. Так бывает.
Машину, конечно, можно починить, но сразу поехать не получилось бы. Тратить два дня на ремонт и брать «джокер», чтобы вернуться в гонку, я не буду. У нас были другие планы, а просто покататься я могу и в других местах», — приводит слова Ванагаса телеграм-канал Cross-Country Rally.
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