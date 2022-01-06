Задай вопрос гонщикам «КАМАЗ-мастер» — они ответят прямо на «Дакаре»

Редакция «Чемпионата» предлагает читателям придумать и задать свои вопросы членам боевых экипажей команды «КАМАЗ-мастер», выступающим сейчас на ралли-марафоне «Дакар». Три лучших вопроса по мнению редакции в ближайшее время будут заданы представителям команды прямо на бивуаке гонки нашим внештатным корреспондентом Светланой Амеличкиной.



Оставить свои вопросы вы можете в комментариях к этой новости. При этом мы просим придумывать вопросы, которые могут заданы любому члену экипажа — заранее неизвестно, кто именно из представителей «КАМАЗ-мастер» ответит на очередную порцию вопросов читателей. Первые вопросы будут выбраны днём 6 января. Дедлайн на отправку вопросов — 13:00 мск.



На четвёртом этапе «Дакара» победителем в зачёте грузовиков стал гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. Вторым стал Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»), третий результат на счету ещё одного камазовца Дмитрия Сотникова. Четвёртый представитель камазовцев Андрей Каргинов столкнулся с проблемами и потерял почти полтора часа.

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