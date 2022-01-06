Риккардо — о противостоянии Хэмилтона и Ферстаппена: я бы тоже хотел в этом участвовать

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался по поводу соперничества в прошедшем сезоне между Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»).
«Конечно, мне завидно. Но я завидую уже восемь-девять лет. В этом нет ничего нового, но, конечно, мысль об этом захватывает.
Да, я гонщик, но я также всё ещё фанат спорта. Это было здорово, и если отбросить зависть, то для Формулы-1 это потрясающая битва. Я не припомню такого года, когда два парня оказывались бок о бок в стольких гонках. Мне кажется, что в 75 процентах гонок они в какой-то момент шли колесо в колесо, так что это просто потрясающе.
Конечно, я бы хотел быть частью этого соперничества, но, опять же, просто ради спорта, и Льюис уже давно не был в таком положении.
Конечно, Макс уже никакой не юниор, но он всё ещё относится к молодому поколению, в то время как Льюис является одним из самых возрастных пилотов Формулы-1, так что видеть битву двух поколений с точки зрения болельщика просто потрясающе», — приводит слова Риккардо
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