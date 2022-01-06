Экипаж Каргинова встретился с литовцами, вытащившими их «КАМАЗ» на 4-м этапе «Дакара»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с гонщиком Андреем Каргиновым встретился на бивуаке после четвёртого этапа ралли-марафона «Дакар» с литовским пилотом Вайдотасом Пашкевичусом и его коллегами и поблагодарил за помощь во время спецучастка. Из-за проблем с коробкой передач грузовик Каргинова застрял в русле реки, однако экипаж Пашкевичуса остановился и вытащил «КАМАЗ». Вечером камазовская делегация нашла Пашкевичуса на бивуаке и в знак благодарности вручила им памятные сувениры от «КАМАЗ-мастер».
«Хорошо, что машина доехала до финиша. Уже были сомнения: впереди были дюны, а у нас — одна какая-то непонятная передача. Дюны были высокие, но машина даже с такой поломкой выдержала. Застряли уже под конец. Было небольшое русло, мы в него влетели, и машина опять ушла на нейтральную передачу. Остановились в нехорошем вязком месте, не хватило хода. Если бы машина была исправна, естественно, мы бы проскочили. Большое спасибо ребятам на „Татре“: экипаж помог нам, поддёрнул», — прокомментировал ход дня Каргинов.
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