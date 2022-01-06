Максимов объяснил, из-за чего лишился победы на четвёртом этапе «Дакара»

Российский квадроциклист Александр Максимов рассказал о причинах четырёхминутного штрафа, из-за которого он потерял первую в карьере победу на спецучастке «Дакара». Максимов показал быстрейшее время на четвёртом этапе ралли-марафона 2022 года, однако из-за наказания от судей опустился в итоговом протоколе на третью позицию.



«Вчерашняя победа не состоялась по причине пенализации в четыре минуты за превышение скорости. На лиазоне вышел из строя прибор, показывающий скорость. Звуковой сигнал на скорости 132 км в час я пропустил два раза», — написал Максимов в своём «инстаграме».



«Дакар»-2022. Квадроциклы. Четвёртый СУ



1. Мануэль Андухар («Ямаха») — 5:12.20

2. Александр Жиру («Ямаха») +1.16

3. Александр Максимов («Ямаха») +2.08

4. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +3.25

5. Марсело Медейрос («Ямаха») +14.17.



«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 4 СУ



1. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») — 19:26.41

2. Александр Жиру («Ямаха») +13.20

3. Александр Максимов («Ямаха») +27.55

4. Мануэль Андухар («Ямаха») +28.08

5. Марсело Медейрос («Ямаха») +1.15.38.