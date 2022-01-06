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Максимов объяснил, из-за чего лишился победы на четвёртом этапе «Дакара»

Максимов объяснил, из-за чего лишился победы на четвёртом этапе «Дакара»
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Российский квадроциклист Александр Максимов рассказал о причинах четырёхминутного штрафа, из-за которого он потерял первую в карьере победу на спецучастке «Дакара». Максимов показал быстрейшее время на четвёртом этапе ралли-марафона 2022 года, однако из-за наказания от судей опустился в итоговом протоколе на третью позицию.

«Вчерашняя победа не состоялась по причине пенализации в четыре минуты за превышение скорости. На лиазоне вышел из строя прибор, показывающий скорость. Звуковой сигнал на скорости 132 км в час я пропустил два раза», — написал Максимов в своём «инстаграме».

«Дакар»-2022. Квадроциклы. Четвёртый СУ

1. Мануэль Андухар («Ямаха») — 5:12.20
2. Александр Жиру («Ямаха») +1.16
3. Александр Максимов («Ямаха») +2.08
4. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +3.25
5. Марсело Медейрос («Ямаха») +14.17.

«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 4 СУ

1. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») — 19:26.41
2. Александр Жиру («Ямаха») +13.20
3. Александр Максимов («Ямаха») +27.55
4. Мануэль Андухар («Ямаха») +28.08
5. Марсело Медейрос («Ямаха») +1.15.38.

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