Максимов объяснил, из-за чего лишился победы на четвёртом этапе «Дакара»

Российский квадроциклист Александр Максимов рассказал о причинах четырёхминутного штрафа, из-за которого он потерял первую в карьере победу на спецучастке «Дакара». Максимов показал быстрейшее время на четвёртом этапе ралли-марафона 2022 года, однако из-за наказания от судей опустился в итоговом протоколе на третью позицию.
«Вчерашняя победа не состоялась по причине пенализации в четыре минуты за превышение скорости. На лиазоне вышел из строя прибор, показывающий скорость. Звуковой сигнал на скорости 132 км в час я пропустил два раза», — написал Максимов в своём «инстаграме».
«Дакар»-2022. Квадроциклы. Четвёртый СУ
1. Мануэль Андухар («Ямаха») — 5:12.20
2. Александр Жиру («Ямаха») +1.16
3. Александр Максимов («Ямаха») +2.08
4. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +3.25
5. Марсело Медейрос («Ямаха») +14.17.
«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 4 СУ
1. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») — 19:26.41
2. Александр Жиру («Ямаха») +13.20
3. Александр Максимов («Ямаха») +27.55
4. Мануэль Андухар («Ямаха») +28.08
5. Марсело Медейрос («Ямаха») +1.15.38.
- 6 января 2022
-
11:20
-
11:15
-
10:54
-
09:49
-
02:10
-
02:04
-
00:57
-
00:35
- 5 января 2022
-
23:47
-
22:54
-
21:49
-
20:51
-
20:44
-
20:27
-
20:20
-
20:15
-
19:50
-
18:30
-
18:04
-
17:54
-
17:39
-
17:07
-
15:40
-
15:04
-
14:10
-
13:57
-
12:49
-
11:40
-
10:03
-
01:07
-
00:25
- 4 января 2022
-
23:45
-
23:36
-
22:38
-
21:06