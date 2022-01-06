Марко назвал одного пилота, который близок по уровню к Хэмилтону и Ферстаппену

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что единственным пилотом Формулы-1, который близок по уровню к Максу Ферстаппену («Ред Булл») и Льюису Хэмилтону («Мерседес»), является Ландо Норрис («Макларен»).

«Из всех гонщиков ближе всего по уровню находится Норрис. Леклер, если так можно выразиться, в этом сезоне разочаровал на фоне Сайнса. Расселл, конечно, будет вызовом для Хэмилтона — по крайней мере политически, потому что он тоже является англичанином. Он невероятно быстр в квалификациях, однако в гонках отрыв от Латифи был не таким большим. Так что ему ещё надо себя проявить», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Напомним, в прошедшем сезоне чемпионом мира стал Макс Ферстаппен, который в решающей гонке опередил своего главного соперника — Льюиса Хэмилтона.