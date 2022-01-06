Тоби Прайс стал победителем пятого этапа «Дакара» в зачёте мотоциклов

Сегодня, 6 января, проходит пятый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте мотоциклов лучшее время по итогам спецучастка показал австралиец Тоби Прайс. Второе место у Данило Петруччи, третий — Росс Бранч.

Дакар-2022». Мотоциклы. Пятый СУ:

1. Тоби Прайс (KTM) — 3:19.32

2. Данило Петруччи (KTM) +04.14

3. Росс Бранч (Yamaha) +04.16

4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) +04.19

5. Рикки Брабек (Honda) +05.46

6. Масон Кляйн (КТМ) +07.35

7. Эндрю Шорт (Yamaha) +08.43

8. Кевин Бенавидес (КТМ) +08.56

9. Скайлер Хауэс (Husqvarna) +10.37

10. Мартин Мичек (КТМ) +11.21





«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт:



1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 8:31.29

2. Маттиас Валькнер (KTM) +02.29

3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +05.59

4. Дэниел Сандерс (KTM) +08.01

5. Скайлер Хауэс (Husqvarna) +13.36

6. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +15.27

7. Пабло Кинтанилья (Honda) +16.55

8. Росс Бранч (Yamaha) +18.15

9. Кевин Бенавидес (КТМ) +21.51

10. Штефан Свитко (Slovnaft) +22.50

11. Хоан Барреда Борт (Honda) +22.58