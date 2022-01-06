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Тоби Прайс стал победителем пятого этапа «Дакара» в зачёте мотоциклов

Тоби Прайс стал победителем пятого этапа «Дакара» в зачёте мотоциклов
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Сегодня, 6 января, проходит пятый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте мотоциклов лучшее время по итогам спецучастка показал австралиец Тоби Прайс. Второе место у Данило Петруччи, третий — Росс Бранч.

Дакар-2022». Мотоциклы. Пятый СУ:

1. Тоби Прайс (KTM) — 3:19.32
2. Данило Петруччи (KTM) +04.14
3. Росс Бранч (Yamaha) +04.16
4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) +04.19
5. Рикки Брабек (Honda) +05.46
6. Масон Кляйн (КТМ) +07.35
7. Эндрю Шорт (Yamaha) +08.43
8. Кевин Бенавидес (КТМ) +08.56
9. Скайлер Хауэс (Husqvarna) +10.37
10. Мартин Мичек (КТМ) +11.21


«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт:

1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 8:31.29
2. Маттиас Валькнер (KTM) +02.29
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +05.59
4. Дэниел Сандерс (KTM) +08.01
5. Скайлер Хауэс (Husqvarna) +13.36
6. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +15.27
7. Пабло Кинтанилья (Honda) +16.55
8. Росс Бранч (Yamaha) +18.15
9. Кевин Бенавидес (КТМ) +21.51
10. Штефан Свитко (Slovnaft) +22.50
11. Хоан Барреда Борт (Honda) +22.58

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