Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Каргинов стал победителем 5-го этапа «Дакара» в зачёте грузовиков. В топ-4 только «КАМАЗы»

Каргинов стал победителем 5-го этапа «Дакара» в зачёте грузовиков. В топ-4 только «КАМАЗы»
Комментарии

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов показал лучший результат на пятом этапе «Дакара» в зачёте грузовиков. Второе место у Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»), третьим стал Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»).

«Дакар-2022». Грузовики. Пятый СУ:

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 04:01.02.
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +04.25.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +06.47.
4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +07.08.
5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +08.47.
6. Алеш Лопрайс («Прага») +09.24.
7. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +15.31.
8. Виктор Верстайнен («Ивеко») +17.39.

«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 19:09.20.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +09.53.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +26.57.
4. Янус ван Кастерен («Ивеко») +52.16.
5. Алеш Лопрайс («Прага») +01:01.13.
6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:36.12.
7. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +01:46.46.
8. Маурик ван ден Хёвель («Интернешенл») +02:27.47.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022