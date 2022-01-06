Каргинов стал победителем 5-го этапа «Дакара» в зачёте грузовиков. В топ-4 только «КАМАЗы»

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов показал лучший результат на пятом этапе «Дакара» в зачёте грузовиков. Второе место у Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»), третьим стал Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»).
«Дакар-2022». Грузовики. Пятый СУ:
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 04:01.02.
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +04.25.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +06.47.
4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +07.08.
5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +08.47.
6. Алеш Лопрайс («Прага») +09.24.
7. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +15.31.
8. Виктор Верстайнен («Ивеко») +17.39.
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 19:09.20.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +09.53.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +26.57.
4. Янус ван Кастерен («Ивеко») +52.16.
5. Алеш Лопрайс («Прага») +01:01.13.
6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:36.12.
7. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +01:46.46.
8. Маурик ван ден Хёвель («Интернешенл») +02:27.47.
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