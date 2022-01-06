Сергей Карякин показал 3-й результат на 5-м этапе «Дакара» среди серийных мотовездеходов

Сегодня, 6 января, проходит пятый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте серийных мотовездеходов стал Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM). Второе место у Марека Гочала (CAN-AM). Российский гонщик Сергей Карякин (SNAG Racing Team) показал третий результат.
«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Пятый СУ:
1. Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM) — 4:33.12.
2. Марек Гочал (CAN-AM) +02.33.
3. Сергей Карякин (SNAG Racing Team) +04.10.
4. Остин Джонс (CAN-AM) +08.40.
5. Рокас Бачушка +11.21.
6. Жерар Фаррес (CAN-AM) +11.32.
«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после 5 СУ:
1. Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM).
Остин Джонс (CAN-AM) — 21:18.33.
2. Остин Джонс (CAN-AM) +07.27.
3. Михал Гочал (CAN-AM) Жерар Фаррес (CAN-AM) +25.25.
4. Жерар Фаррес (CAN-AM) +26.28.
5. Рокас Бачушка +48.00.
(?) Сергей Карякин +02:26.49.
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