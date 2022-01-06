Сергей Карякин показал 3-й результат на 5-м этапе «Дакара» среди серийных мотовездеходов

Сегодня, 6 января, проходит пятый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте серийных мотовездеходов стал Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM). Второе место у Марека Гочала (CAN-AM). Российский гонщик Сергей Карякин (SNAG Racing Team) показал третий результат.

«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Пятый СУ:



1. Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM) — 4:33.12.

2. Марек Гочал (CAN-AM) +02.33.

3. Сергей Карякин (SNAG Racing Team) +04.10.

4. Остин Джонс (CAN-AM) +08.40.

5. Рокас Бачушка +11.21.

6. Жерар Фаррес (CAN-AM) +11.32.



«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после 5 СУ:



1. Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM).

Остин Джонс (CAN-AM) — 21:18.33.

2. Остин Джонс (CAN-AM) +07.27.

3. Михал Гочал (CAN-AM) Жерар Фаррес (CAN-AM) +25.25.

4. Жерар Фаррес (CAN-AM) +26.28.

5. Рокас Бачушка +48.00.

(?) Сергей Карякин +02:26.49.