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Лебедев занял 17-е место на пятом этапе «Дакара» среди прототипных мотовездеходов

Лебедев занял 17-е место на пятом этапе «Дакара» среди прототипных мотовездеходов
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Сегодня, 6 января, проходит пятый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро. Россиянин Павел Лебедев уступил лидеру 49 минут и занял лишь 18-е место.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Пятый СУ:

1. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road Junior Team) — 4:21.10
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +08.03
3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +08.46
4. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +12.33
5. Лионель Костес (PH-Sport) +22.53
6. Матье Маргайян (Can-Am) +24.37
7. Фернандо Альварес (Can-Am) +25.37
18. Павел Лебедев (Can-Am) +49.08

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 5 СУ:

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 20:38.29
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +20.16
3. Филипп Пинчедес (Can-Am) +02.03.38
4. Фернандо Альварес (Can-Am) +02.19.25
5. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +02:22.20
9. Павел Лебедев (Can-Am) +04:40.46

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