Лебедев занял 17-е место на пятом этапе «Дакара» среди прототипных мотовездеходов

Сегодня, 6 января, проходит пятый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро. Россиянин Павел Лебедев уступил лидеру 49 минут и занял лишь 18-е место.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Пятый СУ:



1. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road Junior Team) — 4:21.10

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +08.03

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +08.46

4. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +12.33

5. Лионель Костес (PH-Sport) +22.53

6. Матье Маргайян (Can-Am) +24.37

7. Фернандо Альварес (Can-Am) +25.37

18. Павел Лебедев (Can-Am) +49.08



«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 5 СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 20:38.29

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +20.16

3. Филипп Пинчедес (Can-Am) +02.03.38

4. Фернандо Альварес (Can-Am) +02.19.25

5. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +02:22.20

9. Павел Лебедев (Can-Am) +04:40.46