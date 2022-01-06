Хорнер считает, что Ферстаппен опередил бы Хэмилтона на равной машине

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сравнил пилота австрийской команды Макса Ферстаппена с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.



«Невозможно отрицать достижения Хэмилтона. Он является одним из лучших пилотов с точки зрения статистики. Но если посадить Макса Ферстаппена и Хэмилтона за руль «Мерседеса», то у меня не будет сомнений, кто из них окажется впереди. Более того, если посадить Льюиса за руль нашей машины, у меня тоже не будет сомнений. С Максом возможно всё. Мы не ждали, что окажемся конкурентоспособны на этапе в Саудовской Аравии, но благодаря Максу мы смогли побороться.



Мы часто видели минимальную разницу между Валттери Боттасом и Льюисом. Аналогичная ситуация была и с Нико Росбергом. Макс в минувшем сезоне выжал из машины всё. Летом в «Мерседесе» нашли скорость, и только за счёт Макса мы продолжали бороться за титул. Он на выдающемся уровне провёл сезон. Иногда люди забывают, что таких результатов Макс добился за рулём менее мощной машины, чем машина его соперника», — приводит слова Хорнера The Times.