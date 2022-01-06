Каргинов прокомментировал победу на пятом этапе «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал собственную победу на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2022. Благодаря выигрышу россиянин вышел на шестое место в общем зачёте.



«Сегодня был рабочий спецучасток: очень много камней и извилистых дорожек, где можно было найти свою траекторию, подрезать, тем более наши машины позволяют это делать. Взяли высокий темп со старта, пытались накатить впереди идущие грузовики и смогли обогнать шесть соперников. В такие моменты видишь преимущество «КАМАЗа» и наших экипажей, которые могут ехать быстрее других представителей зачёта. Старались держаться к нашим ребятам поближе, чтобы в случае чего оперативно помочь запчастями», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».