Чешский конкурент «КАМАЗ-мастер»: Сотников — сумасшедший гонщик, он едет очень быстро
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Чешский гонщик Алеш Лопрайс рассказал, как для его экипажа сложился пятый этап ралли-марафона «Дакар»-2022, на котором он занял шестое место в зачёте грузовиков.
«Непростой день получился. Приходилось решать навигационные задачи, справляться с камнями и дюнами. Соперничать с ребятами из «КАМАЗ-мастер» одно удовольствие — это настоящие профессионалы, которые знают своё дело. Могу сравнить их с футбольной командой, где каждый полагается на товарища по команде и помогает друг другу. Дмитрий Сотников — сумасшедший гонщик, он едет очень быстро. Соперничать с ним сложно, но мы рассчитываем, что нам удастся выиграть на одном из спецучастков», — приводит слова Лопрайса пресс-служба российской команды «КАМАЗ-мастер».
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