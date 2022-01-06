Лидер команды Жерара де Роя: стараюсь ехать быстро, но «КАМАЗы» ещё быстрее!

Голландский гонщик Янус ван Кастерен, чей экипаж является ведущим в составе команды Жерара де Роя, поделился впечатлениями от пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2022 и от борьбы с гонщиками российской команды «КАМАЗ-мастер». Ван Кастерен занимает четвёртое место в генеральной классификации грузового зачёта «Дакара», а на пятом спецучастке гонки голландец стал пятым.
«Я стараюсь ехать быстро, нужно оказывать давление на «КАМАЗы», но они едут ещё быстрее. Сегодня испытали некоторые сложности, из-за чего пришлось замедлиться и потерять время. В песках и дюнах российских гонщиков очень трудно опередить», — приводит слова ван Кастерена пресс-служба «КАМАЗ-мастер».
Ранее российский гонщик Андрей Каргинов прокомментировал собственную победу на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2022.
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