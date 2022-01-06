Сайнс-старший рассказал, почему стал лишь 48-м по итогам пятого этапа «Дакара»

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший объяснил причины, по которым он проиграл более часа по итогам пятого спецучастка победителю этапа Хенку Латегану и закончил день на 48-й позиции.
«Сегодня был ещё один тяжёлый день. Мы столкнулись с той же проблемой, что и Стефан Петерансель вчера — сломался задний амортизатор. Продолжаем изучать машину. Большое спасибо Стефану Петеранселю за то, что он остановился и отдал мне свой амортизатор. В концовке мы потеряли один час», — написал в своём «инстаграме» Карлос Сайнс-старший.
«Дакар-2022». Автомобили. Пятый СУ:
1. Хенк Латеган (Toyota) — 3:53.28.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +01.58.
3. Лусио Альварес (Toyota) +02.10.
4. Матье Серрадори (Century) +02.24.
5. Герлен Шишери (Buggy) +02.59.
6. Якуб Пшигонски (Mini) +03.20.
7. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +04.29.
8. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +04.53…
10. Владимир Васильев (VRT Team) +08.53.
«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 17:24.23.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +35.10.
3. Лусио Альварес (Toyota) +51.15.
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) +01:06.53.
5. Владимир Васильев +01:07.52.
6. Якуб Пшигонски (Mini) +01:10.24.
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