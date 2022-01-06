Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс-старший рассказал, почему стал лишь 48-м по итогам пятого этапа «Дакара»

Сайнс-старший рассказал, почему стал лишь 48-м по итогам пятого этапа «Дакара»
Комментарии

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший объяснил причины, по которым он проиграл более часа по итогам пятого спецучастка победителю этапа Хенку Латегану и закончил день на 48-й позиции.

«Сегодня был ещё один тяжёлый день. Мы столкнулись с той же проблемой, что и Стефан Петерансель вчера — сломался задний амортизатор. Продолжаем изучать машину. Большое спасибо Стефану Петеранселю за то, что он остановился и отдал мне свой амортизатор. В концовке мы потеряли один час», — написал в своём «инстаграме» Карлос Сайнс-старший.

«Дакар-2022». Автомобили. Пятый СУ:

1. Хенк Латеган (Toyota) — 3:53.28.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +01.58.
3. Лусио Альварес (Toyota) +02.10.
4. Матье Серрадори (Century) +02.24.
5. Герлен Шишери (Buggy) +02.59.
6. Якуб Пшигонски (Mini) +03.20.
7. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +04.29.
8. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +04.53…
10. Владимир Васильев (VRT Team) +08.53.

«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 17:24.23.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +35.10.
3. Лусио Альварес (Toyota) +51.15.
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) +01:06.53.
5. Владимир Васильев +01:07.52.
6. Якуб Пшигонски (Mini) +01:10.24.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022