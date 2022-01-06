Сайнс-старший рассказал, почему стал лишь 48-м по итогам пятого этапа «Дакара»

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший объяснил причины, по которым он проиграл более часа по итогам пятого спецучастка победителю этапа Хенку Латегану и закончил день на 48-й позиции.



«Сегодня был ещё один тяжёлый день. Мы столкнулись с той же проблемой, что и Стефан Петерансель вчера — сломался задний амортизатор. Продолжаем изучать машину. Большое спасибо Стефану Петеранселю за то, что он остановился и отдал мне свой амортизатор. В концовке мы потеряли один час», — написал в своём «инстаграме» Карлос Сайнс-старший.

«Дакар-2022». Автомобили. Пятый СУ:



1. Хенк Латеган (Toyota) — 3:53.28.

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +01.58.

3. Лусио Альварес (Toyota) +02.10.

4. Матье Серрадори (Century) +02.24.

5. Герлен Шишери (Buggy) +02.59.

6. Якуб Пшигонски (Mini) +03.20.

7. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +04.29.

8. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +04.53…

10. Владимир Васильев (VRT Team) +08.53.



«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 17:24.23.

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +35.10.

3. Лусио Альварес (Toyota) +51.15.

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) +01:06.53.

5. Владимир Васильев +01:07.52.

6. Якуб Пшигонски (Mini) +01:10.24.